https://static.news.ru/photo/e6ada066-6e91-11ea-8b38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о новых мерах против распространения коронавируса. По его словам, в стране продлён карантин.

Ограничения будут в силе до 24 апреля, передаёт РИА Новости. В случае необходимости они могут быть сокращены или продлены.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что количество заразивших коронавирусом в стране может значительно возрасти при недостаточном соблюдении профилактических мер. Ляшко добавил, что в настоящий момент подтверждено 97 случаев заражения. Выздоровел один человек, ещё трое скончались, писал NEWS.ru.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.