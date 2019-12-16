Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в настоящий момент в стране готовится законопроект, отменяющий норму о необходимости выхода из своего первого гражданства при получении украинского паспорта.
По его словам, норма Конституции о «едином гражданстве» сохранится, и страна будет воспринимать человека исключительно как украинца,
Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор. Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции в Украину, — подчеркнул он.
Чиновник добавил, что для получения паспорта государства потребуется сдать экзамен на знание государственного языка, так как иммигранту необходимо будет интегрироваться в общество. Также будет введена присяга.
Если ты, получая паспорт, говоришь, что будешь работать на благосостояние украинского народа, уважать Украину, не делать того и другого — то понимаешь, что за нарушение присяги у тебя могут забрать гражданство, — добавил Соколюк.
Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы РФ.
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