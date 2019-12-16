https://static.news.ru/photo/201e6b18-1ffb-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк заявил, что в настоящий момент в стране готовится законопроект, отменяющий норму о необходимости выхода из своего первого гражданства при получении украинского паспорта.

По его словам, норма Конституции о «едином гражданстве» сохранится, и страна будет воспринимать человека исключительно как украинца, передаёт «Европейская правда». Кроме того, будут действовать определённые ограничений для жителей некоторых стран, включая Россию.

Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор. Двойное гражданство — это в некотором роде программа иммиграции в Украину, — подчеркнул он.

Чиновник добавил, что для получения паспорта государства потребуется сдать экзамен на знание государственного языка, так как иммигранту необходимо будет интегрироваться в общество. Также будет введена присяга.

Если ты, получая паспорт, говоришь, что будешь работать на благосостояние украинского народа, уважать Украину, не делать того и другого — то понимаешь, что за нарушение присяги у тебя могут забрать гражданство, — добавил Соколюк.

Как ранее писал NEWS.ru, законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Белоруссии при получении статуса носителя русского языка был принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы РФ.