https://static.news.ru/photo/983f5f74-34a2-11ea-aae9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Украины заявило, что семьям всех погибших при крушении Boeing в Иране будет предоставлена финансовая помощь.

Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, государство будет способствовать получению семьями всех компенсаций.

Государство также всячески будет способствовать получению ими компенсации от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран, — заявил он в обращении к народу Украины.

Зеленский также отметил, что украинская сторона работала системно и без истерик во время выяснения причин трагедии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Ирана Хасан Рухани провёл переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он официально пообещал привлечь к ответственности всех причастных к авиакатастрофе украинского Boeing 737.