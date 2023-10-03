Украинские танкисты поделились с Зеленским впечатлением от «Леопардов»

Фото: МО Украины

Экипаж танка Leopard 2 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который участвовал в боях на Купянском направлении, поделился с президентом Украины Владимиром Зеленским впечатлениями от боевой машины, сообщается в Telegram-канале украинского президента. Как отмечается, глава государства обсудил с ними результаты применения техники, военнослужащие заявили, что довольны.

Зеленский также осмотрел боевые машины пехоты CV-90, а затем наградил военнослужащих и боевых медиков.

Ранее полковника Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что украинские войска потеряли не менее трети переданных им танков Leopard. Он признал, что ожидания от их применения на Украине оказались завышенными.

Перед этим отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл заявил, что серьезную угрозу для ВСУ представляют российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». По его словам, эти машины не зря называют «истребителями танков».

В конце сентября военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа Вооруженных сил России получили денежные сертификаты за уничтожение танка Leopard. Размер премии составляет 1 млн рублей. Немецкую бронемашину удалось остановить с первого выстрела из гаубицы Д-30.