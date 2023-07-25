Украинские танки заправляют топливом, произведенным из российской нефти Handelsblatt: Украина заправляет танки топливом из российской нефти

Фото: МО Украины

Украинская военная техника и танки с большой долей вероятности заправляют топливом, полученным из российской нефти, пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на данные таможни Украины. В ведомстве отметили, что Киев увеличил закупку нефтепродуктов в Венгрии и Турции, которые в свою очередь используют на своих нефтеперерабатывающих заводах нефть из РФ.

Украинские танки все больше работают на нефти родом из России. По данным украинской таможни, Украина импортирует все больше дизельного топлива из Венгрии и Турции — обе страны на своих НПЗ перерабатывают нефть, поступившую в значительной степени из России, — сообщает газета.

В частности, как отмечают авторы издания, речь идет о венгерской нефтегазовой компании MOL, которая получила специальное разрешение Евросоюза на использование российской нефти, и ряда турецких поставщиков.

Ранее сообщалось, что украинская компания «Транснефть» намерена с 1 августа повысить на 23,5% тариф на транспортировку российской нефти по своей территории по магистральному нефтепроводу «Дружба». Со следующего месяца тариф на транзит нефти по украинскому участку в сторону Словакии и Венгрии будет увеличен до €21 за тонну.