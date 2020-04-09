Украинские спасатели не могут потушить пожар в чернобыльской зоне

https://static.news.ru/photo/d1dc35c4-7afa-11ea-8af5-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Пожар в чернобыльской зоне отчуждения перекинулся на соседние три лесничества. Горят травяная подстилка и заросли камыша, рассказали представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На борьбу с огнём стянуты 379 спасателей и 100 единиц техники. Привлечена авиация: три самолёта АН-32П и два вертолёта. Радиационный фон по Киеву и Киевской области — в пределах нормальных значений, говорится на официальном сайте ведомства.

Продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, — передаёт ГСЧС.

Площадь возгорания оценивают в 100 га. На границе зоны отчуждения перекрыли два КПП, эвакуированы жители Полесского. Пожар под Чернобылем начался 4 апреля 2020-го после поджога мусора и травы 27-летним жителем Киевской области. Мужчина заявил, что устроил ЧП ради забавы.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.

Ранее и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов заявил о том, что в очаге возгорания леса в Чернобыльской зоне отчуждения уровень радиационного фона превышен в 16,5 раза. Однако такая ситуация только внутри очага, писал NEWS.ru.