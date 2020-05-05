Украинские спасатели локализовали все пожары в зоне ЧАЭС

https://static.news.ru/photo/3bd15a90-8e9c-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Все лесные пожары локализованы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территориях Киевской и Житомирской областей. Открытого огня нет.

Спасатели помогают Госагентству по управлению зоной отчуждения и лесным хозяйствам в тушении очагов тления торфяников, лесной подстилки и древесины. В общей сложности в этой работе в двух регионах задействованы свыше 300 человек и более 100 единиц техники.

Радиационная обстановка в зоне отчуждения стабильная, показатели в пределах допустимых значений, сообщает ТАСС со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский наградил 22 пожарных, работавших в зоне ЧАЭС. Глава государства назвал спасателей героями и поблагодарил их от лица всего украинского народа.