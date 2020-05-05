Украинские спасатели локализовали все пожары в зоне ЧАЭС

Все лесные пожары локализованы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС на территориях Киевской и Житомирской областей. Открытого огня нет.
Спасатели помогают Госагентству по управлению зоной отчуждения и лесным хозяйствам в тушении очагов тления торфяников, лесной подстилки и древесины. В общей сложности в этой работе в двух регионах задействованы свыше 300 человек и более 100 единиц техники.
Радиационная обстановка в зоне отчуждения стабильная, показатели в пределах допустимых значений,
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский наградил 22 пожарных, работавших в зоне ЧАЭС. Глава государства назвал спасателей героями и поблагодарил их от лица всего украинского народа.
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