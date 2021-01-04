Бойцы ВСУ исполнили строевую песню про завоевание Крыма и Москвы

https://static.news.ru/photo/5c560962-4ebf-11eb-b129-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Солдаты, предположительно одного из подразделений Вооружённых сил Украины, спели «строевую» песню про завоевание Крыма, Кубани и Москвы. Соответствующие кадры появились в Сети.

Видеозапись марша украинских военнослужащих опубликовал в своём Telegram-канале корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Москаль не хочет мирно жить. // Вернём Крым, за ним Кубань, — поют бойцы ВСУ.

В тексте песни, приправленной нецензурной лексикой, также отмечается, что «москалей, которые не хотят мирно жить», в плен брать не будут, а захваченных станут резать на месте.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский заявил, что в случае «нападения» России со стороны Крыма ситуация для его страны станет крайне тяжёлой. По его словам, если такое произойдёт, на Украине «все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины». При этом он подчеркнул, что не хочет даже представлять подобное развитие событий.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.