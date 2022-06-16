Украинские СМИ высмеяли канцлера Германии Шольца, посетившего Киев

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Украинское агентство УНИАН опубликовало шутку о канцлере Германии Олафе Шольце. СМИ предложило политику подождать такси до железнодорожного вокзала «до конца месяца или до осени», намекнув на задержку в поставках вооружения Киеву.

Вот он стоит час, два на вокзале. Звонит, спрашивает, где такси. А [президент Украины Владимир] Зеленский говорит: «Должно быть в конце месяца. Или осенью», — говорится в сообщении.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером и итальянским премьер-министром Марио Драги. Отмечалось, что политики приехали выразить солидарность Украине. Киев же выразил надежду на то, что лидеры стран увеличат поставки оружия Киеву и ужесточат рестрикции против России.

Ранее Зеленский призвал Шольца не балансировать между Россией и Украиной. Тогда он упрекнул Берлин в том, что ФРГ начала помогать Киеву позднее, чем США, Великобритания и Евросоюз. Зеленский настоял на том, чтобы канцлер объявил об ужесточении санкций против РФ и усилил поддержку Украины в получении статуса члена ЕС.