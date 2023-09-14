Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

Жители Днепропетровска сообщили о звуках взрывов, пишет Telegram-канал «Общественное». В городе звучит воздушная тревога.

По данным украинских мониторинговых каналов, помимо дронов «Герань-2», могут применяться некие ракеты неустановленного типа. Министерство обороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Также воздушная тревога объявлена в Николаевской и Харьковской, а также в частях Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем украинских властей.

Ранее украинские СМИ написали, что серия взрывов прогремела в ночь на 7 сентября в городе Килия Одесской области. По имеющейся информации, там расположены речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Кроме того, днем 6 сентября стало известно о взрыве, который произошел в доме на левом берегу Днепра в Киеве. Он прогремел в многоэтажном доме, расположенном в исторической местности Русановка. О пострадавших не сообщалось. До этого в Сети распространилось видео налета дронов на порт Рени. Запись сделали члены экипажа одного из кораблей, оказавшегося поблизости.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказал об атаке украинским дроном Валуйского городского округа. Губернатор сообщил, что беспилотник был уничтожен системой ПВО. Он добавил, что в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.