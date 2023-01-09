Украинские СМИ сообщили об уничтожении электроподстанции в Херсоне

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский Telegram-канал «Суспильне» сообщил об уничтожении электроподстанции в подконтрольном Киеву Херсоне. По его данным, это произошло в результате обстрела в ночь на 9 января.

Разрушена электроподстанция, питающая несколько больших котельных. Подача тепла и света в Херсоне не прекращалась, — сказано в сообщении.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина начала испытывать острую нехватку советских трансформаторов напряжением 750 кВт. Большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему, которая работает при более высоком напряжении, чем в ЕС. Поэтому ее замена на западное оборудование невозможна.

Кудрицкий указал на то, что удары России по энергетической инфраструктуре Украины были спланированы не только военными, но и специалистами в области энергетики, а российские инженеры знали энергетическую сеть Украины «как свои пять пальцев», потому что она была подключена к российской системе до февраля прошлого года.