Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

В Одессе прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Общественное». Подробности пока неизвестны, воздушную тревогу в городе и Одесской области не объявляли.

О взрывах в Одессе также написали «Страна.ua», Telegram-канал «Политика страны» и другие украинские СМИ. При этом глава областной военной администрации Максим Марченко информацию не подтвердил.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что город Запорожье, остающийся под украинским контролем, попал под обстрел. Сославшись на секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, он отметил, что в городе после взрыва возник пожар. Сообщение о ракетном ударе по городу подтвердил также глава подконтрольной Украине Запорожской областной администрации Александр Старух.

5 ноября сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в ряде областей на востоке Украины. Сирены оповещения сработали в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также сообщается о взрывах в Харьковской области.

Ранее в этот день издание «Страна.ua» сообщило по меньшей мере о двух взрывах в Николаеве на юге Украины. Сообщения о взрывах стали появляться в соцсетях сразу после отбоя воздушной тревоги, которая была объявлена по всей территории Украины утром 5 ноября. Она длилась около полутора часов.