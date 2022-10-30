Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье Издание «Страна.ua» сообщило о звуках взрывов в Запорожье

В Запорожье вечером 30 октября были слышны звуки взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua». Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье слышны взрывы. Накануне в области объявили воздушную тревогу, — говорится в сообщении.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины превращают город Запорожье в укрепленный район. Он отметил, что украинские войска небольшими группами размещаются в многоэтажных домах, в основном на втором и третьем этажах, для лучшего ведения огня.

Он также сообщил, что наступление ВСУ может обернуться контрнаступлением на город Запорожье. Ранее он заявил, что главная атака украинских войск может начаться осенью на Запорожской линии фронта. По его словам, ВСУ поставлена задача любой ценой захватить Херсон и Запорожскую АЭС до конца осени.