Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей страны

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Киевская область

В Киевской, Харьковской, Винницкой и Херсонской областях прогремели взрывы, сообщили в Telegram-канале «Страна.ua». По данным издания, на территории областей сработала система ПВО. В Сети также появились видео, запечатлевшие следы от запуска ракет по Украине. Утверждается, что на одном из подобных роликов виден дым от полета ракеты над Астраханью.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о ракетах, пролетевших над областью.

Ракеты над Житомирщиной! Не снимаем и не выкладываем работу ПВО, — написал областной глава в Telegram.

По данным «Украины 365», в Одессе и Николаеве проводят временные отключения электроэнергии в связи с угрозой ракетного удара.

Помимо этого, издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Киевской области.

Ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В местных СМИ опубликовали карту украинского государства, на которой все области были подсвечены красным светом. Местных жителей также предупредили об отключении электричества ввиду ударов по инфраструктуре. Украинцев попросили заранее зарядить павербанки и телефоны.