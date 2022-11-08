Украинские СМИ сообщили о взрывах в ряде областей страны Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях

Фото: vk.com/ achpod/ Global Look Press

Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов, которые слышны в районе Кременчуга Полтавской области. Аналогичные сообщения приходят из Днепропетровской и Кировоградской областей страны. Подробности происходящего не уточняются.

Пишут о взрывах в Желтых Водах, Пятихатках и Вольногорске Днепропетровской области... Также пишут о звуках взрывов в Кировоградской области, — говорится в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

Также там добавили, что о звуках, похожих на взрывы, сообщил мэр города Кременчуг Полтавской области.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.

Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны. Ранее доля повреждений оценивалась украинским руководством в 30%.