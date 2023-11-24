Взрывы прогремели в Полтавской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы произошли в Полтавской области Украины после того, как в течение часа действовала воздушная тревога, сообщает «Страна.ua». Других деталей издание не приводит, местные власти информацию не комментировали.

Пишут о взрывах в Полтавской области, — отмечается в сообщении.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха в настоящее время действует в ряде украинских областей, в том числе в Полтавской. Издание «Зеркало недели» уточнило, что сирены на Украине включили в 22:50 мск.

В ночь на 23 ноября взрывы прогремели в двух областях Украины — Николаевской и Днепропетровской, там также работали сирены. В этих регионах ВС России атаковали тыловые аэродромы ВСУ, сообщал ранее военкор Евгений Поддубный. Минобороны РФ не подтверждало данную информацию. По данным военкора, ракетный удар пришелся по военному аэродрому в Вознесенске к северу от Николаева. Также стало известно о поражении цели на военном аэродроме близ Кривого Рога, написал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 ноября взрывы произошли в Киевской области. В регионе действовали системы ПВО. В Киевской области, как и в ряде других областей Украины, объявлялась воздушная тревога. Вечером 21 ноября взрывы звучали и в подконтрольном Киеву городе Запорожье.