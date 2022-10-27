На Украине сообщили о взрывах в Одессе

Фото: Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе прогремели взрывы со стороны Черного моря, сообщило украинское издание «Думская». Что стало причиной взрывов, не уточняется. Воздушная тревога не была объявлена.

Сообщают, в Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря. Уточняем информацию, тревоги нет, — сказано в сообщении.

Ранее украинский Telegram-канал «Прямой» сообщил о взрывах в Киеве. По информации портала, в украинской столице работала система противовоздушной обороны. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

УНИАН также сообщил о взрывах и клубах дыма, появившихся над Киевской областью. По информации агентства, взрывы могли быть вызваны работой саперов, о которой жителей области предупредили местные власти.

Утром 27 октября сирены тревоги сработали в Киевской и Полтавской областях. Затем стало известно, что воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сообщения об объявлении воздушной тревоги начали поступать в 09:47 (совпадает с московским временем).