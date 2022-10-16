Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Одессе

Фото: Социальные сети

Украинское издание «Страна.ua» сообщает о взрывах в Одессе. Также появилась информация о том, что в трех регионах страны объявлена воздушная тревога.

В Одессе сообщают о взрывах. Власти косвенно подтверждают эту информацию, призывая сохранять спокойствие, — говорится в сообщении издания.

Также СМИ опубликовало данные о том, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях страны объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена почти во всех регионах Украины. До этого 16 октября тревога уже звучала в Киеве и в нескольких областях страны. В частности, предупреждения о воздушной тревоге и призывы отправляться в укрытия опубликованы в Telegram-каналах Черкасской, Черновицкой, Одесской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций. Такое же сообщение опубликовала мэрия Хмельницкого.

В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.