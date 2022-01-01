Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве «Клименко тайм»: в Киеве прогремели взрывы

В воскресенье, 1 января, в столице Украины были слышны взрывы. Об этом сообщает издание «Клименко тайм».

Другие подробности происходящего не приводятся. Также известно, что в Киеве объявлена воздушная тревога.

Ранее телеканал ТСН сообщил о том, что взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. В свою очередь, телеканал 5.ua в социальных сетях сообщил о взрывах в Днепропетровске.

Также стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В местных СМИ опубликовали карту украинского государства, на которой все области были подсвечены красным светом.

Власти предупредили местных жителей об отключении электричества из-за возможных ударов по инфраструктуре. Украинцев попросили заранее зарядить пауэрбанки и телефоны.