В воскресенье, 1 января, в столице Украины были слышны взрывы. Об этом сообщает издание «Клименко тайм».
Другие подробности происходящего не приводятся. Также известно, что в Киеве объявлена воздушная тревога.
Ранее телеканал ТСН сообщил о том, что взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. В свою очередь, телеканал 5.ua в социальных сетях сообщил о взрывах в Днепропетровске.
Также стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В местных СМИ опубликовали карту украинского государства, на которой все области были подсвечены красным светом.
Власти предупредили местных жителей об отключении электричества из-за возможных ударов по инфраструктуре. Украинцев попросили заранее зарядить пауэрбанки и телефоны.