Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Фото: Eyad Al Baba/Global Look Press

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили в издании Klymenko Time. Кроме того, в местных СМИ также рассказали о взрывах в Славянске Донецкой области. Ранее в шести областях Украины объявили воздушную тревогу.

Как сообщает Telegram-канал «Типичный Кривой Рог», прозвучавшие взрывы — это плановые работы украинских саперов.

По состоянию на 16:40 мск в Донецкой области отменили воздушную тревогу.

Ранее стало известно, что в Одессе прогремела серия взрывов. При этом местные власти не объявили воздушную тревогу. Мэр города Геннадий Труханов также не сообщал о том, что была объявлена воздушная тревога.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ним энергетическим объектам 23 ноября. В военном ведомстве уточнили, что по результатам обстрела российская армия достигла поставленной цели, поразив все назначенные объекты. По информации министерства, удар наносился высокоточным оружием большой дальности.