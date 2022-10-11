Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киевской области слышны взрывы, передает украинская «Телевизионная служба новостей». Уточняется, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО), объявлена воздушная тревога.

Слышны взрывы на Киевщине. Предварительно, работает ПВО, — говорится в сообщении.

11 октября местные СМИ также сообщили о взрывах в украинских городах Ровно и Кривом Роге. По предварительным данным, в населенных пунктах срабатывают ПВО. Кроме того стало известно о взрывах в Одессе, Одесской области и Виннице.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Ранее СМИ сообщали о воздушной тревоге в Киевской, Черниговской, Винницкой, Сумской, Днепропетровской областях.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ писали, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.