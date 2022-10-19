Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. На текущий момент информации о повреждениях нет, возможно, взрывы были слышны из-за работы систем ПВО. О взрывах также сообщается в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Сообщают о нескольких взрывах Киеве. Предварительно, сработала система ПВО. Также сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области и повторных звуках взрывов в Киеве, — пишет «УНИАН».

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ написали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Он отметил, что частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.