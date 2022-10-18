Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в Киеве были обстреляны объекты энергетической инфраструктуры. В своем Telegram-канале он написал, что в городе было зафиксировано как минимум три прилета снарядов на левом берегу Днепра.
Киев! Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города, — рассказал Тимошенко.
Украинские Telegram-каналы также сообщают о взрывах в Киеве. Как пишут авторы портала «Труха Украина», сейчас над столицей стоит дым. Предположительно, в городе работает ПВО. В Киеве объявлена воздушная тревога.
Киев! Есть прилет! Над городом много дыма, — говорится в публикации.