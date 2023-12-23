Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсонской области «Зеркало недели»: на территории Херсонской области прозвучали взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали на подконтрольных Киеву районах Херсонской области в ночь на 23 декабря во время воздушной тревоги, сообщает издание «Зеркало недели». Подробности произошедшего не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога в Херсонской области отменена. Тревожные сирены звучат в Винницкой и Сумской областях.

Минувшей ночью также сообщалось о взрывах в подконтрольном властям Украины городе Херсон. Подробности случившегося не приводились, местные власти ситуацию не комментировали. Тогда же взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины. По информации первого заместителя главы региональной военной администрации Сергея Тюрина, там сработали системы ПВО.

14 декабря сообщалось о том, что в Херсоне взрывы прозвучали дважды за сутки. Первый раз это произошло вскоре после полуночи, во второй раз — вечером. Подробностей случившегося не приводилось.

Также украинские средства массовой информации сообщали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.