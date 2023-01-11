Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Очакове

Фото: oilprophet/twitter.com

Украинское издание «Страна.ua» сообщает о том, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Также слышны взрывы в самом Харькове.

Сообщают о взрывах в Харькове. В области объявлена тревога, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным СМИ, взрывы звучат в городе Очаков в Николаевской области.

Город является бывшим административным центром упраздненного Очаковского района и до 2020 года был городом областного подчинения. Также представляет собой морской порт на Днепро-Бутском лимане. Население составляет более 13,6 тысячи человек.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что украинские военные 8 января совершили 89 обстрелов Запорожской области. По его словам, эта цифра является рекордной для региона. Он отметил, что при обстрелах ВСУ использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

4 января Рогов сообщал о мощном взрыве в Мелитополе. Он предположил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, взрыв прозвучал примерно в 23:35 по местному времени.