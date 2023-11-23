Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях «Страна.ua»: взрыв произошел в Вознесенском районе Николаевской области Украины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрыв произошел в Вознесенском районе Николаевской области Украины, сообщает издание «Страна.ua». Подробности происшествия не приводятся. Кроме того, взрывы раздались в Днепровской области страны.

В Кривом Роге слышен звук взрыва, — говорится в сообщении телеканала «Общественное».

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, в Николаевской области и еще ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее о взрывах в Кривом Роге сообщалось 15 и 17 ноября. Кроме того, 7 ноября они прогремели дважды за сутки.

Также сообщалось о нескольких взрывах в Днепре и его окрестностях. По информации местных СМИ, в регионе объявляли воздушную тревогу. Тогда же предупреждения об опасности с воздуха звучали в подконтрольных Украине районах Херсонской и Запорожской областей, а также в Николаевской области.

Кроме того, несколько взрывов ранее произошло на окраинах подконтрольного Киеву Херсона. Воздушная тревога в районах Херсонской области не объявлялась. Местные власти ситуацию не комментировали.