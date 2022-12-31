Украинские СМИ сообщили о взрывах в двух областях страны ТСН: взрывы прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях Украины

Фото: Twitter

Взрывы слышны в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН. По предварительным данным, в регионах работают системы противовоздушной обороны.

Днепропетровская и Николаевская области, работает ПВО, — говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал 5.ua в социальных сетях сообщил о взрывах в Днепропетровске.

Днем 31 декабря Telegram-канал «Страна.ua» сообщал о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины.

Также ранее стало известно, что на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В местных СМИ опубликовали карту украинского государства, на которой все области были подсвечены красным светом.

Власти предупредили местных жителей об отключении электричества из-за возможных ударов по инфраструктуре. Украинцев попросили заранее зарядить пауэрбанки и телефоны.