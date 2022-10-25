Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепре

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Telegram-каналы Днепра распространили информацию о том, что на окраине города прозвучали взрывы. По словам очевидцев, они услышали звук прилета ракеты, после чего в населенном пункте раздался хлопок. Также местные жители опубликовали фотоснимки и видео, запечатлевшие пожар. Вечером в городе объявили воздушную тревогу.

На окраине города сильный пожар, — написали в Telegram-канале «Днепр Оперативный».

Городской глава Днепра Борис Филатов подтвердил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что по территории города нанесен ракетный удар.

Telegram-канал Readovka также публикует снимки с места происшествия. По данным канала, в Днепре начался пожар после прилета ракеты.

О взрывах в Днепре также сообщалось 22 октября. В тот день воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В тот же в Днепропетровской области начались аварийные отключения электроснабжения из-за перегрузок энергосистемы. Глава региона Валентин Резниченко призвал жителей к максимальной экономии электроэнергии, попросив их «выключать все что можно». Он подчеркнул, что тотальная экономия электроэнергии является необходимостью и должна стать правилом жизни.