Украинские СМИ сообщили о взрывах под Харьковом Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах под Харьковом

Фото: Социальные сети

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах под Харьковом. При этом никаких подробностей происшествия не раскрывается. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале издания.

Пишут о взрывах под Харьковом, — говорится в сообщении.

Официального подтверждения происходящего не поступало.

В воскресенье, 13 ноября, издание уже информировало о взрывах, которые слышны в городе Запорожье, находящемся под контролем украинских властей. Позднее СМИ указало, что власти города объяснили взрывы работой ПВО, о прилетах не сообщалось.

Ранее ТАСС сообщил о взрывах, которые были слышны в воскресенье вечером в Луганске. По данным корреспондента агентства, они произошли в южной и центральной частях города. Экстренные службы и власти города пока не комментировали ситуацию.