В ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе прогремели взрывы. После этого в городе возник пожар. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».
При этом не уточняется, в каком конкретно районе города случился описанный инцидент.
25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.
13 февраля сообщалось о взрыве морской мины недалеко от пляжа в грузинском городе Батуми. Сообщалось, что мина сдетонировала примерно в 25 километрах от берега. Обошлось без пострадавших.