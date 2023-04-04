Украинские СМИ сообщили о взрывах и пожаре в Одессе «Общественное. Новости»: после взрывов в Одессе возник пожар

Фото: Социальные сети

В ночь на вторник, 4 апреля, в Одессе прогремели взрывы. После этого в городе возник пожар. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

При этом не уточняется, в каком конкретно районе города случился описанный инцидент.

25 марта украинские СМИ сообщали о сильном взрыве, прогремевшем в Одесской области. Подробности не уточнялись. При этом отмечалось, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

13 февраля сообщалось о взрыве морской мины недалеко от пляжа в грузинском городе Батуми. Сообщалось, что мина сдетонировала примерно в 25 километрах от берега. Обошлось без пострадавших.