Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе Klymenko Time: в Одессе произошли взрывы, объявлена воздушная тервога

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Серия взрывов прогремела в Одессе, сообщает украинское издание Klymenko Time. Власти города объявили в регионе воздушную тревогу. Несколько минут спустя издание «Общественное» сообщило о новых взрывах. Подробности происшествия также не приводились.

Также, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, предупреждение об угрозе с воздуха звучит в Киеве, в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

11 августа сообщалось о серии взрывов в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. Кроме того, несколько взрывов прогремели в районе киевского аэропорта Жуляны, а также в Херсоне и Бериславе. Позднее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил сообщения об инцидентах в столице и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

6 августа глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся ракетному обстрелу. По его словам, под удар, предположительно, ракет ЗРК С-300 попал Холодногорский район. Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт случившегося, призвав местных жителей оставаться в укрытии.