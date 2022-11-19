Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге в Харькове

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Харькове объявили воздушную тревогу, сообщили в Telegram-канале «Труха Украина». Данную информацию также подтвердили в других украинских СМИ. При этом глава областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов не сообщил о воздушной тревоге.

Воздушная тревога! — пишет «Труха».

17 ноября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сигнал сработал в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновецкой, Закарпатской областях Украины, а также на территориях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем ВСУ, и в Киеве.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. ДО этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.