Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области «Главком» сообщил о взрывах в Черноморске в Одесской области

Фото: МЧС УКраины

На территории города Черноморск в Одесской области прогремела воздушная тревога, после этого там раздалось несколько взрывов, сообщает украинское издание «Главком». Другие подробности не приводятся, местные власти пока не давали каких-либо комментариев, официальной информации от Минобороны РФ также не поступало.

В Черноморске в Одесской области прогремели взрывы, — указано в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о серии ударов со стороны российской армии по позициям в Черниговской области, где разместились свежие силы ВСУ. По его словам, личный состав прибыл на ротацию в село Гремяч Новгород-Северского района на границе с Брянской областью. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого глава следственного управления Купянска Сергей Болвинов сообщил, что ВС России ударили по позициям украинских военных мощной бомбой ФАБ-1500. Он добавил, что после взрыва некоторые решили, что началось землетрясение. По словам Болвинова, бомба такой силы была использована впервые.

Также ранее в Сумской области сообщили о проблемах с энергообеспечением после серии взрывов. По данным военной администрации региона, удар был нанесен ракетами и беспилотниками.