Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе Klymenko Time: в Одессе раздаются взрывы

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серия взрывов прозвучала в Одессе вечером 5 ноября, сообщают украинские СМИ. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

Первоначально об инцидента в 22:20 мск сообщило в свое Telegram-канале издание Klymenko Time. Позднее о повторной серии взрывов написала «Страна». Подробностей происходящего не приводится.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена в Днепровской и Николаевской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Там указано, что в 21:21 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области, несколько позже сирены зазвучали в Днепровской области.

Ранее 5 ноября в пресс-службе сил обороны юга Украины сообщили, что инфраструктурный объект гражданского судоходства поврежден в Одесской области в результате обстрелов со стороны России. О каком именно объекте идет речь, не уточняется. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предрек Украине потерю Одессы, Николаева и еще ряда городов, а также выхода к Черному морю. Он заявил, что Киеву следует согласиться на мир на условиях Москвы и тем самым сохранить множество жизней и часть территорий. В противном случае, по его мнению, Украину ждет исчезновение как государства.