Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Миргороде «Страна»: в Миргороде Полтавской области прогремели несколько взрывов

Фото: Elena Mayorova/Globallook Press

Несколько взрывов прозвучали в городе Миргород Полтавской области, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что рядом с населенным пунктом расположен крупный военный аэродром. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Сообщают о взрывах в Миргороде, — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Кроме того, известно, что в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины действует воздушная тревога.

2 ноября представители Министерства обороны России заявили, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удар по аэродрому Миргород, расположенному в Полтавской области. По данным ведомства, в результате атаки был уничтожен самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Также была поражена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Днем ранее глава Полтавской администрации Филип Пронин заявил о том, что нефтеперерабатывающий завод в городе Кременчуг ночью атаковали беспилотники, на объекте вспыхнул пожар, который был потушен. Пронин уточнил, что, предварительно, пострадавших нет, сейчас предприятие не работает. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.