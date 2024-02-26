Украинские СМИ сообщили о новой серии взрывов в Харькове «Общественное»: в Харькове вновь звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая серия взрывов была заифксирована в Харькове, об этом сообщает украинское издание «Общественное». Подробности случившегося не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в течение ночи воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Ранее о взрывах заявил мэр города Игорь Терехов. Он призвал граждан быть осторожными. Отмечалось, что взрывы прогремели сразу после объявления тревоги.

Кроме того, издание «Общественное» информировало, что взрывы были зафиксированы в пригороде Днепра. Подробностей случившегося не уточнялись.

До этого глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По его словам, прозвучало по меньшей мере три взрыва. Также Рогов отметил, что в регионе объявлялась воздушная тревога и была слышна работа украинских систем ПВО.