Украинские СМИ собщили о взрывах в Киеве

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Украинские СМИ сообщили со ссылкой на местных жителей о том, что в Киеве прогремело несколько взрывов. «Страна.ua» пишет, что они были слышны на левобережной части столицы. Издание отмечает, что взрывы являются плановыми, прилетов по городу не было.

Киев! В городе слышны взрывы! — сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».

Klymenko Time отмечает, что взрывы «связаны с работой украинских военных».

Утром 25 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным официального ресурса оповещения населения, первые сигналы прозвучали в Киеве и Киевской области, затем в «красной зоне» оказалась вся территория страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, добавив, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщил, что энергосистема страны может быть полностью восстановлена к лету 2023 года. Он подчеркнул, что данный прогноз сработает, если обстрелы критической инфраструктуры будут полностью прекращены. При другом развитии событий говорить о восстановлении энергосистемы нет никакого смысла, добавил он.

Американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором запечатлена оставшаяся без света Украина. На фото видно, что территория страны находится практически в полной темноте, при этом вокруг нее — яркие пятна от света в городах соседних стран.