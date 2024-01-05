Стало известно о взрывах в Херсоне В подконтрольном Киеву Херсоне зафиксированы взрывы

Фото: ГС ЧС Украины

В городе Херсоне прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». При этом воздушная тревога в регионе не объявлена.

Днем телеканал «Таврия» сообщал, что в результате артобстрела ВСУ было частично отключено электричество в Голопристанском округе. Была приостановлена подача электроэнергии в Забарино, Рыбальче, частично в Старой Збурьевке.

Военкор Евгений Лисицын рассказывал, что на Херсонском направлении боевые действия перешли в стадию позиционных. С обеих сторон активно используются ударные дроны. Взрывы в Херсоне гремели и в ночь на 5 января. Также взрывы слышали в Харькове и Кривом Роге.

Военкор Александр Сладков заявлял, что на Херсонском направлении необходимо создать российскую группировку беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и разведки. Как написал журналист, это поможет противостоять силам украинской армии, которая тоже использует в боевых действиях беспилотные летательные аппараты. Военкор подчеркнул, что украинские войска предприняли контрмеры и сосредоточили на Херсонском направлении большую группировку БПЛА и РЭБ. Таким образом, по словам Сладкова, ВСУ пытаются сковать российские дроны, коптеры-разведчики и коптеры-корректировщики артиллерии.