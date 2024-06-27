Стало известно о планах возвращения на Украину крупного шведского ритейлера «Экономическая правда»: IKEA может вернуться на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский ритейлер IKEA планирует возобновить свою деятельность на Украине, сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники. По данным СМИ, в настоящий момент проходят технические подготовительные работы.

Проходят технические подготовительные работы. Дата начала работы пока неизвестна, — заявил один из собеседников издания.

Авторы напомнили, что первый магазин IKEA в Киеве открылся в 2021 году, за год до этого в стране начались онлайн-продажи. После начала специальной военной операции ритейлер приостановил деятельность на украинском рынке. В октябре прошлого года МИД Украины сообщал, что работает над тем, чтобы вернуть в страну IKEA, H&M, Zara и другие бренды.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области постановил, что перевод средств компанией IKEA из России за рубеж является безнравственным. Речь идет о выручке фирмы, которая была получена за продажу оставшихся в РФ товаров. Соответствующая сделка признана «противной основам правопорядка и нравственности», что является крайне редким основанием в судебной практике. Суд обязал IKEA выплатить в доход РФ 12,9 млрд рублей. Уточнялось, что юристы считают подобное решение опасным прецедентом.