Украинские СМИ пишут о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге раздаются звуки взрывов, об этом сообщает Telegram-канал УНИАН. Отмечается, что воздушная тревога также объявлена в Черкасской области.

Сообщают о звуках взрывов в Кривом Роге, — указано в сообщении.

8 ноября украинские СМИ сообщили о звуках взрывов, которые слышны в районе Кременчуга Полтавской области. Аналогичные сообщения приходят из Днепропетровской и Кировоградской областей страны.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент России Владимир Путин в тот день заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 ноября сказал, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны.