На Украине испугались начала мощного наступления России «Страна»: ВС РФ готовятся к наступлению в сторону Боровой Харьковской области

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России нарастили «ударный кулак» на участке от Райгородки до Нововодяного, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на сведения аналитического ресурса Deep State. Согласно публикации, войска активно готовятся к мощному наступлению в сторону Боровой Харьковской области.

Уточняется, что для прорыва российская армия сосредоточила на данном направлении одну дивизию и четыре полка. По подсчетам аналитиков, Россия стянула на участок от Райгородка до Нововодяного до 10 тысяч человек личного состава и около 450 единиц боевой техники, в том числе 200 артиллерийских систем.

Как отметило издание, ВС РФ обеспечили численное превосходство над ВСУ. Последние три недели войска прощупывают оборону противника и безостановочно проводят штурмы. Предполагается, что Россия планирует сперва выйти на линию Надежда-Новоегоровка, а после на Першотравневое-Чернещина.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если власти Украины не согласятся на предложения президента Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта, войска продолжат наступление в зоне СВО. При таком сценарии граница «санитарного пояса» будет проложена не в пользу Киева.