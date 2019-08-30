https://static.news.ru/photo/66c2535e-ccdb-11e9-9120-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Украинские военные задержали шесть жителей Донбасса, причастных к участию в военных формированиях на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединённых сил.

Вчера, во время проверки документов при попытке пересечения блокпостов, расположенных вблизи Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины задержали двух женщин и четырёх мужчин, жителей Донецкой и Луганской областей, причастных к незаконным вооружённым формированиям, — говорится на странице пресс-центра в Facebook .

Задержанные пытались пересечь блокпосты собственным транспортом, а также рейсовыми автобусами.

Всего за прошедшую неделю на блокпостах в районе проведения операции Объединённых сил украинские военные задержали 10 человек за совершение административных правонарушений, девять — за уголовные преступления и ещё девять — по подозрению в причастности к незаконным вооружённым формированиям. Также был остановлен человек, который пытался перевезти медицинские препараты наркотического происхождения.

Правонарушителей передали Национальной полиции Украины.

Как писал News.ru, ранее представители ОБСЕ и оперативная группа из самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел украинской армии. В свою очередь, сепаратисты в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня. Был ранен один украинский военнослужащий, он получил травмы средней степени тяжести.