СБУ задержала полный автобус уклонистов у границы с Румынией Сотрудники СБУ задержали 34 уклониста у границы с Румынией

Фото: МО Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали 34 уклониста, пытавшихся выехать из страны через границу с Румынией, сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола. По его словам, все они передвигались на одном автобусе. Журналист подчеркнул, что мужчины заплатили организатору поездки по €10 тысяч, чтобы сбежать от украинского военкомата.

Отмечается, что автобус с уклонистами не доехал всего три километра до границы с Румынией. На кадрах, опубликованных Глаголой, видно, что сотрудники СБУ силой вытащили мужчин из машины, после чего уложили их лицом в землю. При этом с собой у них были сумки с вещами. Организатор поездки был задержан, ему грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Ранее в Пограничной службе Украины рассказали, как уклонисты пытаются обмануть пограничников. По их словам, двое мужчин попытались незаконно пересечь границу, предварительно укутавшись изометрическими одеялами. Они помогли им «спрятаться» от тепловизоров и приборов ночного видения. Однако в конечном счете они были задержаны погранохраной. Мужчины признались, что купили маршрут в мессенджере за $8 тысяч.