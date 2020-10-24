Украинские силовики возбудили 14 уголовных дел за четыре часа выборов

https://static.news.ru/photo/d1a6aee6-16b7-11eb-a23c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Украинская полиция за четыре часа голосования на местных выборах получила около 1300 сообщений о нарушениях. Силовики возбудили 14 уголовных дел, передаёт МВД Незалежной в своём Telegram-канале.

На Украине проходят выборы депутатов областных, городских, районных и поселковых советов, а также мэров населённых пунктов. Избирательные участки открыты по всей стране, за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

Накануне глава Незалежной Владимир Зеленский проголосовал в столице страны на местных выборах, а после принял участие в опросе, который сам и предложил провести. Инициатива призвана узнать мнение людей по важным для страны вопросам.

Её результаты не будут иметь юридической силы. Власти поинтересуются у граждан, нужно ли вводить пожизненное заключение для виновных в коррупционных преступлениях в особо крупных размерах, создать в Донбассе свободную экономическую зону, сократить число депутатов в Верховной раде до 300 и легализовать медицинский каннабис. Кроме того, в опросе есть пункт — считать ли необходимым на международном уровне заявить о предоставлении гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские полицейские задержали женщину, которая оголилась в момент, когда к участку для голосования в рамках проходящих на Украине местных выборов шёл президент страны Владимир Зеленский с женой. Инцидент показали в эфире местного телевидения.