https://static.news.ru/photo/a6529efc-bcd2-11e9-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/Global Look Press

Здание школы было повреждено в подконтрольной самопровозглашённой ДНР Горловке после того, как украинские силовики открыли огонь по посёлкам Бессарабка и Изотова, которые находятся в черте города, сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Иван Приходько.

По его словам, обстрел вёлся из крупнокалиберного пулемёта. В результате учебное учреждение № 30 получило два попадания, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что ополчение самопровозглашённой ДНР уничтожило ударный беспилотник ВСУ. Летательный аппарат нёс на себе гранату ВОГ-17.