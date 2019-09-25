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Жителя самопровозглашённой Луганской Народной Республики похитили украинские силовики. Мужчина оказался в руках представителей Киева в результате спецоперации Службы безопасности Украины, сообщили представители ведомства.

Гражданину вменяют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Незалежной (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и создание террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3), говорится на официальном сайте СБУ.

Это уже не первый случай похищения спецслужбами Киева жителей ЛНР И ДНР. Владимира Цемаха, воевавшего на стороне самопровозглашённой Донецкой Народной Республики в донбасском конфликте, выкрали летом 2019 года. Киев считает его причастным к крушению Boeing, выполнявшего рейс MH17. 7 сентября Цемах стал одним из участников обмена задержанными лицами между Украиной и Россией.

Ранее News.ru сообщал, что СБУ установила личность гражданина России, которого подозревают в причастности к покушению на экс-депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Расследование взрыва в Киеве, прогремевшего вечером 25 октября 2017 года, продолжается.