Украинские силовики обвинили ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

https://static.news.ru/photo/47ecd8a6-ef75-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

В штабе операции Объединённых сил (ООС) Украины заявили, что ополченцы разместили оружие на линии соприкосновения в Донбассе, что является нарушением перемирия.

По данным отчётов СММ ОБСЕ, опубликованных в течение этой недели, во время выполнения наблюдательного полёта БПЛА миссии ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории было зафиксировано вооружение с нарушением линии отвода, — говорится в сообщении штаба.

Украинские силовики подчеркнули, что жители Донбасса ещё раз продемонстрировали «устойчивое нежелание соблюдать достигнутые договорённости». По их словам, ополченцы стремятся к дальнейшему обострению ситуации в регионе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как ранее писал NEWS.ru, глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отдал приказ уничтожить украинские инженерные сооружения у линии разграничения в районе населённого пункта Шумы, возведённые там в нарушение договорённостей. Он также призвал украинскую сторону с 08:00 7 сентября убрать весь личный состав из этого района.