Окраины Донецка подверглись миномётному обстрелу со стороны украинских силовиков, сообщил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По его словам, атака произошла в 10:20 в направлении сёл Пески и Весёлое.
Он уточнил, что в общей сложности военные выпустили семь мин калибра 82 мм.
Как писал NEWS.ru, ранее депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ. Своё заявление народный избранник сделал на митинге в Симферополе.
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