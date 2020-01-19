Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Население Польши встречало Красную армию с большим энтузиазмом, поскольку она была предвестницей окончания войны. Об этом заявил разведчик, герой России Алексей Ботян, который был руководителем операции по спасению Кракова от уничтожения гитлеровцами.

По его словам, население Польши очень ждало прихода советских войск, поскольку «партизаны — это одно, а Красная армия — другое». Разведчик добавил, что иное настроение было у представителей Армии Крайовой....