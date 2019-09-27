https://static.news.ru/photo/88b94d3e-e12e-11e9-84cf-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Scott Varley/Global Look Press

Заместитель генерального прокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что бывший вице-президент Соединённых Штатов не вызывался и не допрашивался в рамках производства по делу компании Burisma Group.

Также силовики не допрашивали его сына, Хантера Байдена, передаёт « Новое время ».

По его словам, дело было закрыто ещё в 2017 году и сейчас по нему не ведётся никаких действий.

Как будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это всё начинает выходить на высокий уровень... Позиция проста — мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, в Штатах разгорелся скандал из-за телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который состоялся в июле. Глава Белого дома согласился на публикацию полной стенограммы беседы, а Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента президента.

Белый дом представил расшифровку разговора двух лидеров. Она поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генеральный прокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский президент заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».