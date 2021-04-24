Украинские силовики начали борьбу с беспилотниками ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/f9a29560-a59e-11eb-a8eb-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские военные использовали станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы создать помехи для полётов беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе. Установка дислоцирована в районе частично подконтрольного Киеву населённого пункта Золотое, передаёт РИА Новости со ссылкой на Народную милицию самопровозглашённой Луганской народной республики.

В оборонном ведомстве считают , что силовики применили РЭБ, чтобы скрыть размещение запрещённого Минскими соглашениями вооружения.

В отчётах миссии ОБСЕ действительно нередко появляются упоминания о том, что в ходе мониторинга линии соприкосновения время от времени приходится экстренно сажать беспилотники, чтобы избежать их потери.

В данном случае, уточнили в ЛНР, работа РЭБ зафиксирована в зоне ответственности 92-й бригады Вооружённых сил Украины. Речь идёт о станции «Буковель-АД» мобильной группы 305-го отдельного батальона.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские силовики используют в Донбассе оружие, запрещённое Минскими соглашениями. По её словам, там применяются крупнокалиберные миномёты и артиллерийские установки.